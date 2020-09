Andrea Damante, nuova storia dopo la De Lellis? Lo sfogo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Damante, una nuova storia per lui dopo la rottura con Giulia De Lellis? Il tronista di Uomini e Donne si sfoga su Instagram e dice la sua. Un’estate ricca dal punto di vista gossipparo quella che sta volgendo al suo termine. La bella stagione è coincisa con molti rumors riguardanti la cronaca rosa: dalla rottura tra Diletta Leotta e Daniele Scardina al triangolo amoroso tra De Martino, Belen e la Marcuzzi. Il “tradimento” di Ignazio Moser nei confronti di Cecilia Rodriguez e ora i rumors che parlano di un nuovo amore per Andrea Damante dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. Molti giornali di gossip hanno avanzato teorie su un nuovo flirt del tronista di Uomini e Donne, voci ... Leggi su bloglive

QuotidianPost : Andrea Damante ha un nuovo amore? La smentita dell’ex tronista - obsessedben : il mio rammarico più grande di gallipoli è non essere riuscita a a vedere ghali e andrea damante al praja - louiscyfere : Giulia De Lellis e Andrea Damante è addio: lui avvistato con la nuova fiamma - AndreaNails2000 : RT @vieniavedere14: ANDREA DAMANTE HA PARLATO HO I BRIVIDINI 2 settembre 2020 io c'ero ... #damellis - IncontriClub : Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - Aggiornamento: lui smentisce -

E’ un Andrea Damante furioso quello che poco fa ha preso la parola sui social e, in particolare, nelle storie di Instagram, per rispondere agli ultimi rumors su un suo potenziale nuovo flirt lasciando ...Andrea Damante non ci sta, e ancora una volta usa i social per far sentire la sua voce. Lo fa questa mattina dopo che in rete erano circolate delle notizie circa una sua possibile nuova frequentazione ...