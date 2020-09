Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - Aggiornamento: lui smentisce (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pochi minuti fa, Andrea Damante ha pubblicato un duro sfogo su Instagram intimando a quanti stiano raccontando della sua nuova fidanzata di smettere: "Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a. Questa volta non permetto di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio. Qui nessuno ha nessuno, anzi. Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi a farlo". Il dj ha quindi smentito l'indiscrezione del settimanale Chi, in edicola, sostenendo di non essere assolutamente fidanzato. Seguiranno aggiornamenti? Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - RETTIFICA Addio definitivo quello tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, che sapevamo essere in crisi ... Leggi su blogo

