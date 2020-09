Andrea Damante ha un nuovo amore? La smentita dell’ex tronista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il settimanale Chi ha reso noto in queste ore che Andrea Damante, archiviata definitivamente la storia con Giulia de Lellis per motivi non ancora dichiarati, avrebbe una nuova fiamma. L’ex tronista che sta trascorrendo molto del suo tempo con Ignazio Moser suo amico e allo stato dei fatti anche lui in crisi con la fidanzata Cecilia Rodriguez, starebbe frequentando una ragazza di nome Martina, avvistata insieme a lui negli stessi luoghi frequentati con l’ex. Le dichiarazioni di Chi hanno subito allertato il gossip e gli addetti ai lavori alla ricerca della misteriosa ragazza che avrebbe rubato il cuore di Damante a tal punto da fargli dimenticare la bella Giulia de Lellis. “Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo in ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Andrea Damante ha un nuovo amore? La smentita dell’ex tronista - obsessedben : il mio rammarico più grande di gallipoli è non essere riuscita a a vedere ghali e andrea damante al praja - louiscyfere : Giulia De Lellis e Andrea Damante è addio: lui avvistato con la nuova fiamma - AndreaNails2000 : RT @vieniavedere14: ANDREA DAMANTE HA PARLATO HO I BRIVIDINI 2 settembre 2020 io c'ero ... #damellis - IncontriClub : Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - Aggiornamento: lui smentisce -