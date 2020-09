Andrea Damante fa coppia con Martina? La smentita del dj (Di mercoledì 2 settembre 2020) La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è già finita. Era divampata la passione poco prima del lockdown. A sorpresa, perché in pochi pensavano potessero tornare insieme dopo la prima separazione che li aveva portati a vivere altre storie. Il ricongiungimento è durato pochi mesi, ora la nuova rottura. E nuove voci. Il gossip è infatti scatenato alla ricerca di possibili nuove fiamme per i componenti di una delle coppie più seguite sui social. Il magazine Chi, infatti, ha ipotizzato che Damante potesse avere già una nuova relazione. La rivista ha infatti immortalato l’ex tronista e dj in compagnia di una ragazza di nome Martina. Damante, lo sfogo sui social Una compagnia evidentemente finalizzata alla sola amicizia, visto che, preso atto del ... Leggi su italiasera

