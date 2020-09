Anche Piera Aiello lascia il M5S: «Hanno tradito gli ideali di Gianroberto Casaleggio» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel mese di luglio il suo nome è salito agli ‘onori’ della cronaca politica per quell’espressione poco felice sui deportati di Auschwitz. Ora – ma non per le polemiche dopo quella frase – Piera Aiello ha ufficializzato la propria decisione: con un lunghissimo posto pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha dato il suo addio al Movimento 5 Stelle. Un discorso molto lungo in cui parla della delusione per il mancato rispetto degli ideali che l’avevano convinta ad abbracciare quel progetto. LEGGI Anche > La deputata del M5S Piera Aiello: «I deportati di Auschwitz Hanno la fortuna di essere stati uccisi» Piera Aiello ha una storia molto particolare che, nel maggio del ... Leggi su giornalettismo

