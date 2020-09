Anche i politici si dimettono per colpa dello stress: il caso di Shinzo Abe (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è dimesso per motivi di salute quasi con vergogna. Ed è Anche per questo che la vicenda umana, politica e professionale del premier giapponese Shinzo Abe (nella foto in alto) sta facendo in questi giorni il giro del mondo. Non è facile, infatti, immaginare un uomo di potere che sceglie volontariamente di ritirarsi per ragioni strettamente personali. Una colite ulcerosa Piuttosto si assiste nel mondo al poco edificante spettacolo di uomini politici e dell’establishment che tramano a qualunque costo pur di restare in sella e non cedere neAnche una delle proprie prerogative. Il Giappone però è un Paese particolare. Così il liberal democratico Shinzo Abe, avendo mostrato una debolezza umana, ha dovuto subire le critiche ... Leggi su velvetgossip

A partire da oggi mercoledì 2 settembre, Poste Italiane comunica l’emissione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un francobollo celebrativo dell’EuroScience Open Forum (ESOF) relativo a ...

Sui social la base della Lega e di Fratelli d'Italia è quasi tutta schierata contro il taglio dei parlamentari "Io sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando l'assoluta liberta' per i nostri ...

