“Anacapri fa musica”: al via il Festival Pianistico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnacapri (Na) – La città di Anacapri sarà avvolta dalle sinfonie del pianoforte in occasione del “Festival Pianistico”. Giovedì 3 settembre alle ore 20 inizia l’edizione 2020 del “Festival Pianistico”, che rappresenta la seconda sezione di “Anacaprifamusica” organizzata dalla Fondazione Franco Michele Napolitano, in collaborazione con il Comune di Anacapri e la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Quattro concerti interamente dedicati al pianoforte, con alcuni tra i pianisti più rappresentativi a livello internazionale. Il concerto inaugurale di giovedì 3 sarà in collaborazione con la Fondazione Axel Munthe, e si terrà sulla splendida Terrazza di Villa San Michele. Ad esibirsi il duo ... Leggi su anteprima24

