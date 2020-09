Amici, Riki torna e si sfoga: Maria De Filippi più brava dei discografici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riki di Amici di Maria De Filippi una con un nuovo album dopo tre anni di silenzio e si toglie qualche sassolino dalla scarpa… Riccardo Marcuzzo, più noto come Riki di Amici di Maria De Filippi, è uno degli ex allievi più amati della scuola. Ha partecipato ad Amici nel 2017 ed ha vinto nella categoria canto. Non è riuscito però a sbaragliare la concorrenza dell’altro finalista, appartenenteArticolo completo: Amici, Riki torna e si sfoga: Maria De Filippi più brava dei discografici dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Niente gossip. Addio fidanzate fotografate suoi settimanali più importanti. Per Riki, con un passato ad Amici - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - e una serie di grandi soddisfazioni in ca ...

Il ritorno di Riki: «Lascio le zavorre dei talent e sto lontano dal gossip»

Aspetta questo momento da tre anni. «Sono tanti, sono una follia», commenta ora Riccardo Marcuzzo, per tutti Riki, a pochi giorni dall’uscita (il 4 settembre), del suo nuovo album, «Popclub». «Adesso ...

