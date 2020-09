Amelia a 108 anni batte il Covid. Una vita fatta di ballo, moto e amiche. Come Orietta Berti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha compiuto 108 anni il 30 giugno, ha sconfitto il Covid e dopo diversi tamponi che continuavano a segnalare una lieve infezione ora che ha piegato anche il virus finalmente si è potuta tenere una gran festa per lei nella rsa Valpolcevera di Genova, in cui risiede da quando ha festeggiato il traguardo dei 100. La storia di Amelia viene raccontata oggi dal Giornale, nell’edizione del Piemonte e della Liguria. Il gestore della residenza Ubaldo Borchi svela che ad ogni compleanno si è cercato di esaudire la richiesta di regali ‘speciali’ di Amelia.“Abbiamo assecondato ogni suo volere - racconta - Come quel compleanno dei 103, quando aveva chiesto di salire in moto e fare un giro per Pontedecimo o quello dei 105, quando per regalo aveva voluto fare un ... Leggi su huffingtonpost

