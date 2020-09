Amazzonia, Greenpeace lancia l'allarme: ad agosto 29mila incendi (Di mercoledì 2 settembre 2020) allarme Greenpeace sul dilagare di incendi in Amazzonia : l'organizzazione ha diffuso nuove immagini realizzate sorvolando le aree colpite, che mostrano come i roghi interessino anche le aree protette.... Leggi su feedpress.me

Agenzia_Italia : Per Greenpeace ad agosto in Amazzonia ci sono stati 29 mila incendi - Adnkronos : #Amazzonia, @Greenpeace_ITA: 'Fiamme anche nelle aree protette' - GazzettaDelSud : #Amazzonia, #Greenpeace lancia l'allarme: ad agosto 29mila incendi - darechd : RT @Agenzia_Italia: Per Greenpeace ad agosto in Amazzonia ci sono stati 29 mila incendi - darechd : RT @Adnkronos: #Amazzonia, @Greenpeace_ITA: 'Fiamme anche nelle aree protette' -