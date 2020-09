Amazzonia distrutta dagli incendi: il governo Bolsonaro è indifferente, ma la colpa è anche dell’Europa (FOTO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se nel mese di agosto, in Amazzonia sono stati registrati 29.308 incendi, il secondo valore più alto negli ultimi dieci anni, 8mila sono divampati solo in Amazonas e, in questo caso, si tratta del numero più elevato numero di incendi della storia dello Stato più esteso del Brasile. E mentre la foresta continua a bruciare, il governo Bolsonaro, dopo aver proposto una moratoria agli incendi e aver inviato l’esercito, nei giorni scorsi ha fatto dietrofront, annunciando la sospensione di tutte le operazioni per combattere la deforestazione in Amazzonia, gli incendi nel Pantanal e nelle altre regioni. Greenpeace diffonde oggi nuove immagini dei roghi , realizzate sorvolando le aree colpite, che mostrano come le fiamme siano ... Leggi su ilfattoquotidiano

vegan_manu : RT @gianni_runco: Amazzonia: distrutta per produrre carne - eleonely : RT @gianni_runco: Amazzonia: distrutta per produrre carne - gianni_runco : Amazzonia: distrutta per produrre carne -

Ultime Notizie dalla rete : Amazzonia distrutta Amazzonia distrutta dagli incendi: il governo Bolsonaro è indifferente, ma la colpa è anche… Il Fatto Quotidiano L’Amazzonia a rischio “estinzione”, in 10 anni perso una superficie pari all’Italia

Deforestazione e cambiamento climatico stanno spingendo l’Amazzonia verso “l’estinzione”. La foresta ridotta e degradata è più soggetta ad incendi, alla perdita di biodiversità e perde la capacità di ...

WWF, gli incendi rischiano di compromettere l'Amazzonia, il polmone verde del pianeta

(AGR) Con l’attenzione dell’opinione pubblica concentrata sulla gravissima pandemia provocata dal Covid 19 rischia di passare in secondo piano un’altra grave emergenza, quella dei grandi incendi fores ...

Deforestazione e cambiamento climatico stanno spingendo l’Amazzonia verso “l’estinzione”. La foresta ridotta e degradata è più soggetta ad incendi, alla perdita di biodiversità e perde la capacità di ...(AGR) Con l’attenzione dell’opinione pubblica concentrata sulla gravissima pandemia provocata dal Covid 19 rischia di passare in secondo piano un’altra grave emergenza, quella dei grandi incendi fores ...