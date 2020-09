Amazon Prime Video settembre: novità serie tv, film e date d’uscita! (Di mercoledì 2 settembre 2020) In questo articolo vi presenteremo il nuovo catalogo di settembre di Amazon Prime Video, con tutte le novità sia per le serie tv che per i film… e le date d’uscita! É arrivato settembre e ormai l’auttuno è alle porte. Non manca tanto all’arrivo del freddo e delle giornate cortissime, quindi, quale miglior modo di affrontarle se non con un buon film o una fantastica serie tv? Come ogni piattaforma streaming, anche Prime Video ha aggiornato il suo catalogo con contenuti nuovissimi, alla prima visione. E non solo, anche perle che da anni hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori! Preparate i pop corn, ecco il nuovo catalogo di ... Leggi su pianetadonne.blog

vogue_italia : In attesa che inizi il Festival, edizione 2020, una lista di 10 film da guardare subito, a partire da Suspiria di G… - VittorioZenardi : Il viaggio di formazione di “Kids in love” è in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video, con Cara Delevingne - speciale_news : Il viaggio di formazione di “Kids in love” è in prima visione esclusiva su Amazon Prime Video, con Cara Delevingne - moscanasuasop : Amazon prime, bek e pizza - 3cinematographe : Tutte le 7 stagioni di #Buffy sono disponibili su #Amazon Prime Video, riscopriamo questo grande classico delle ser… -