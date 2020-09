“Altro che modello Italia, rischiamo di diventare una società di parassiti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un’Italia che cerca faticosametne di ripartire tra mille difficoltà, messa in ginocchio da una crisi economica alla quale il governo non ha ancora saputo trovare risposte adeguate e da un’emergenza sanitaria tutt’altro che archiviata. E che rischia di trasformarsi, di questo passo, in una “società parassita di massa”, dove in pochi lavorano e molti consumano. A lanciare l’allarme, attraverso le pagine de Il Giornale, è stato il sociologo Luca Ricolfi, che si è concentrato innanzitutto sulla riapertura delle scuole: “È arrivato il momento di ripensare il settore dell’istruzione? Veramente è mezzo secolo che sarebbe arrivato il momento. Magari non concentrandosi solo su edilizia e precari ma anche sul problema dell’abbassamento della qualità dei docenti, che rischia di ... Leggi su ilparagone

