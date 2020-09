Altrabenevento: “Nella zona Asi veleni e veti politici incrociati, intervenga Procura” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Nella zona ASI di Ponte Valentino i progetti di impatto ambientale per la Centrale Turbogas, il mega impianto di trattamento rifiuti e un burrificio, tra veleni e veti politici incrociati. Necessaria l’attenzione della Procura della Repubblica”. Così in una nota stampa Sandra Sandrucci, presidente dell’associazione Altrabenevento. Prosegue la nota: “La società napoletana Luminosa srl ha ottenuto un’autorizzazione ministeriale per riavviare il procedimento amministrativo, iniziato più di dieci anni fa, relativo alla costruzione di una centrale elettrica alimentata a metano nella zona industriale di Ponte Valentino di Benevento, avversato soprattutto dalla associazione ... Leggi su anteprima24

