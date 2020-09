Allerta meteo: da domani sono previsti temporali al Sud e sulle isole! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allerta meteo in arrivo in Italia: dopo i nubifragi dei giorni scorsi al Nord, da domani peggioramento della situazione anche al Sud L’estate è solo un ricordo in Italia. Infatti il maltempo sta già da qualche giorno imperversando nel nostro paese. sono state le regioni del Nord a dare il primo saluto alla bella stagione. … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

