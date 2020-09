Allenatori Serie A 2020-2021, il borsino delle panchine: situazione delineata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allenatori Serie A 2020-2021 – E’ ormai delineata la situazione relativa alle panchine del massimo campionato italiano. Ad un mese circa dalla fine del torneo, e a qualche settimana dall’inizio del nuovo, le caselle sono ormai tutte occupate, tra conferme, colpi di scena, probabili addii poi rientrati e nomi nuovi. C’è l’esordiente Pirlo alla Juve, c’è ancora Conte all’Inter nonostante le diverse scaramucce, ci sono Gattuso, Pioli, Gasperini e Fonseca tra le big. Gli ultimi cambiamenti sono invece avvenuti al Parma, con Liverani al posto di D’Aversa, e al Genoa, con Maran a sostituire Nicola e “bloccando” così Italiano, rimasto allo Spezia. In alto la FOTOGALLERY illustrata di ... Leggi su calcioweb.eu

NandoPiscopo1 : @stetho83 A un certo punto si è preso i meriti di d'Aversa, De Zerbi e Pirlo allenatori in serie A perché 'scuola Milan' ?? - gorgo147 : Serie con due allenatori della luna comunque. #Celtics #Raptors - masterpanda1 : Un anno di Pokemon Masters è già volato. Fan del gioco dal 2007 con Pokemon Diamante e Piplup come mio primo Pokemo… - GaetanoPalmiott : @IxEnrico @LucaBizzarri Ma leader di cosa? Mi sembrano gli allenatori di squadre oratoriali che si contendono il CS… - OdeonZ__ : Pirlo alla conquista di CR7: da Ferguson a Mou, il pagellone dei suoi ex allenatori -

Ultime Notizie dalla rete : Allenatori Serie Serie B 2020/2021: definito quadro allenatori. Del Neri il più esperto, Zanetti il più giovane picenotime Robur, stagione in serie D Manca l’ultimo tassello

Manca ancora l’ultimo tassello: la pec del dipartimento interregionale che certifica l’ammissione in esubero della Robur alla serie D. Una lettera che deve inviare un’apposita commissione sia al Comun ...

Volley: da poco terminato il ritiro pre campionato del settore femminile della Nuova Lega Pallavolo Sanremo

La NLP ha svolto 3 giorni di intensi allenamenti con le squadre che parteciperanno ai campionati di categorie Under 15, 17, 19 e serie C In collaborazione con il San Giovanni Ospedaletti, le cui squad ...

Manca ancora l’ultimo tassello: la pec del dipartimento interregionale che certifica l’ammissione in esubero della Robur alla serie D. Una lettera che deve inviare un’apposita commissione sia al Comun ...La NLP ha svolto 3 giorni di intensi allenamenti con le squadre che parteciperanno ai campionati di categorie Under 15, 17, 19 e serie C In collaborazione con il San Giovanni Ospedaletti, le cui squad ...