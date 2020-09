Allarme chimico in Trentino, Fugatti: “Situazione sotto controllo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una perdita gassosa dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma aveva fatto scattare l’Allarme chimico in mattinata a Rovereto, in Trentino, ma ora la situazione e’ sotto controllo. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in seguito alla riunione urgente convocata questa mattina. A quanto si apprende dalla Provincia, l’Allarme e’ arrivato ai vigili del fuoco di Rovereto alle 9.24 da parte di un cittadino che ha visto la nube fuoriuscire dallo stabilimento produttivo. Successivamente i vigili del fuoco hanno chiamato la ditta Suanfarma per avere informazioni. “La situazione della fuga di una nube chimica dalla ditta Suanfarma di Rovereto non e’ grave ed e’ sotto controllo. Il vento sta ... Leggi su meteoweb.eu

