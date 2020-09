Allan Everton: il centrocampista è atterrato a Liverpool (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allan è atterrato a Liverpool: a breve visite mediche e firma per il centrocampista del Napoli. I dettagli Allan è sempre più vicino all’Everton di Carlo Ancelotti. Il centrocampista brasiliano, che lascerà il Napoli durante questa finestra di mercato, è appena atterrato a Liverpool insieme alla moglie. A breve, dunque, le visite mediche e la firma sul contratto. Il club di Aurelio De Laurentiis incasserà 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : Allan all’everton fatta 25 più 3 bonus @SkySport - AlfredoPedulla : #Allan all’Everton: fatta - ge_vasco : Napoli acerta venda do volante Allan para o Everton, afirma TV - titty_napoli : RT @BrunoGalvan85: Allan è giunto in queste ore a Liverpool. Attesa per visite mediche e firma con @Everton #calciomercato - BrunoGalvan85 : Allan è giunto in queste ore a Liverpool. Attesa per visite mediche e firma con @Everton #calciomercato -