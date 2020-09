Allan-Everton ci siamo: il centrocampista è a Liverpool, a breve visite e firma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Allan è appena atterrato con la moglie a Liverpool. A breve il centrocampista, ormai ex Napoli, sosterrà le visite mediche con l’Everton e firmerà un contratto che lo legherà agli inglesi per i prossimi quattro anni. Un acquisto notevole per il club della Premier League, con Carlo Ancelotti che pesca in Italia e ritrova così il centrocampista che aveva allenato per quasi due stagioni ai tempi del Napoli. Alla società del presidente De Laurentiis andranno, compresi i bonus, 30 milioni di euro. Foto: Twitter Napoli. L'articolo Allan-Everton ci siamo: il centrocampista è a Liverpool, a breve ... Leggi su alfredopedulla

