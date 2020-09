All’aeroporto di Fiumicino ora i tamponi si fatto direttamente in auto – Il video (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Dal 16 agosto sono cominciati i tamponi negli aeroporti per i passeggeri che tornano dai Paesi considerati a rischio. Fiumicino è stato uno dei primi a partire e ora lo scalo romano ha deciso di inaugurare anche una serie di postazioni drive-in, in cui cui le persone possono fare il test per il Coronavirus direttamente dalla loro auto. Coronavirus, il video racconto da Malpensa del primo giorno di tamponi: test facili ma non per tuttiLa struttura è stata allestita al parcheggio Lunga Sosta, un’area di circa 7 km quadrati messa a disposzione da Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. A presidiare la struttura il personale medico della Croce Rossa Italiana. ... Leggi su open.online

crocerossa : ???? Tra i nostri Volontari della #CroceRossa anche il pianista e compositore @francescotask che, in attesa del volo… - Tg3web : All'aeroporto romano di Fiumicino è stata inaugurata la più grande struttura d'Europa di tamponi rapidi per rilevar… - nzingaretti : Oggi all’aeroporto di Fiumicino, dove, come a Ciampino, vengono effettuati tamponi ai passeggeri in arrivo da Paesi… - Michele32440768 : RT @CesareSacchetti: All'aeroporto di Fiumicino, girano dei figuri, non pubblici ufficiali, che intimidiscono i dipendenti aeroportuali che… - Sakurauchi_Hime : RT @CesareSacchetti: All'aeroporto di Fiumicino, girano dei figuri, non pubblici ufficiali, che intimidiscono i dipendenti aeroportuali che… -

Ultime Notizie dalla rete : All’aeroporto Fiumicino Unità crisi Lazio: bimbo positivo a Fiumicino arrivato da Dubrovnik Affaritaliani.it