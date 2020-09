Alfa Romeo - Il Museo di Arese celebra la Formula 1 con un weekend di appuntamenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Biscione e la Formula 1, un legame vecchio quanto la storia del Circus. Nel weekend del Gran Premio dItalia, il Museo Storico Alfa Romeo di Arese celebrerà questo rapporto con un calendario ricco di appuntamenti, tra cui non mancheranno conferenze, simulazioni di pit stop, parate e le dirette di gare e qualifiche.Un quattro cilindri mai usato. Le prove ufficiali apriranno i MonzaDays2020, con la diretta del 5 settembre trasmessa sul maxischermo della Sala Giulia, a seguito della quale, alle ore 16.00, terrà banco una nuova conferenza del ciclo Backstage, dedicata alla storia del quattro cilindri turbo 415/85T. Realizzato negli anni 80 per la scuderia Ligier, il motore non venne mai impiegato in un appuntamento del Circus a causa di alcuni disaccordi con ... Leggi su quattroruote

Durante il fine settimana del GP d'Italia, al Museo Alfa Romeo vanno in scena i MonzaDays 2020 per celebrare insieme a tutti gli appassionati il legame storico tra il marchio e il circuito. Per due gi ...

