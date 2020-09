Alexei Navalny, il governo tedesco: “Avvelenato con l’agente nervino Novichok”. Von der Leyen: “Atto spregevole e codardo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La conferma arriva dai risultati dei test tossicologici eseguiti all’ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato in coma. I medici tedeschi avevano già appurato che il dissidente russo Alexei Navalny fosse stato avvelenato ma ora il governo di Angela Merkel, per voce di Steffen Seibert, ha dichiarato di avere acquisito “prove che non lasciano dubbi” sulla presenza di un agente nervino chimico appartenente al gruppo Novichok. In una nota l’esecutivo di Berlino ha ribadito la sua “condanna” a questo attacco “nel modo più severo. Il governo russo è chiamato a fare chiarezza con urgenza”, ha insistito, facendo eco ancora una volta alle pressioni della comunità internazionale – Europa e Italia incluse – ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilpost : Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino: lo ha detto il governo tedesco, in seguito a un nuovo test… - HuffPostItalia : Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok - Davide : Alexei Navalny è stato avvelenato: ci sono prove «indubitabili», dice il governo tedesco dopo un secondo esame toss… - rob_arci : RT @ItalyMFA: L’Italia esprime profonda inquietudine ed indignazione per l’identificazione da parte delle competenti autorità tedesche di u… - Noovyis : (Alexei Navalny, il governo tedesco: “Avvelenato con l’agente nervino Novichok”. Von der Leyen: “Atto spregevole e… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexei Navalny Il governo tedesco: “Navalny avvelenato con l’agente nervino Novichok Il Fatto Quotidiano Alexei Navalny, il governo tedesco: “Avvelenato con l’agente nervino Novichok”. Von der Leyen: “Atto spregevole e codardo”

Cosa è successo a Navalny – Simbolo dell’opposizione al governo di Mosca e noto per le sue inchieste contro la corruzione, si è sentito male giovedì 20 agosto su un volo di ritorno verso la capitale r ...

Navalny: la Nato, avvelenamento scioccante

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Nato ha condannato "l'avvelenamento scioccante" con il Novichok del dissidente russo Alexei Navalny. "Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un atta ...

Cosa è successo a Navalny – Simbolo dell’opposizione al governo di Mosca e noto per le sue inchieste contro la corruzione, si è sentito male giovedì 20 agosto su un volo di ritorno verso la capitale r ...(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Nato ha condannato "l'avvelenamento scioccante" con il Novichok del dissidente russo Alexei Navalny. "Il governo tedesco ha annunciato che Navalny è stato vittima di un atta ...