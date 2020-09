Alex Zanardi, libro con Papa Francesco prima dell’incidente: uscirà a breve (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alex Zanardi prima del tragico incidente ha scritto un libro sullo sport con Papa Francesco: presto uscirà in tutte le librerie L’Italia continua a sperare che arrivino buone notizie dalle condizioni di Alex Zanardi dopo l’incidente dello scorso 19 giugno. prima dello sfortunato episodio però, il campione ha scritto un libro che presto uscirà in tutte le librerie. Ad essere protagonista insieme a lui nel libro è Papa Francesco. I due parlano insieme di sport e di vita, due valori fondamentali per il campione, nel libro intitolato ‘Mettersi in gioco, pensieri sullo sport di Papa ... Leggi su bloglive

