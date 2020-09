Aldo, Giovanni e Giacomo, quando saranno le riprese del nuovo film? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giacomo Poretti, componente del trio Aldo Giovanni e Giacomo ha rivelato quando potremo vederlo con i suoi amici nelle sale cinematografiche con un nuovo film. Nonostante siano reduci dal successo di Odio l'estate, Aldo, Giovanni e Giacomo hanno deciso di prendersi una pausa: Giacomo Poretti in un'intervista al Resto del Carlino ha detto che le riprese del loro prossimo film inizieranno non prima di un paio di anni. Sono stati pochi i film che sono riusciti ad essere campioni di incasso in questo 2020 prima della chiusura delle sale, tra questi c'è Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, la ... Leggi su movieplayer

