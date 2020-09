Al “San Pio” analizzati 135 tamponi: nuovo positivo in provincia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna 135 tamponi (nr. 117 ordinari e nr. 18 rapidi), dei quali 2 risultati positivi. Dei due positivi, 1 rappresenta un nuovo caso relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre l’altro si riferisce a conferma di positività precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati presso l’Area Covid nr. 3 pazienti positivi. L'articolo Al “San Pio” analizzati 135 tamponi: nuovo positivo in provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

