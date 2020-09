AIFA: la spesa farmaceutica ha superato i 30 miliardi (Di mercoledì 2 settembre 2020) AIFA: nel 2019 la spesa farmaceutica in Italia arriva a oltre 30 miliardi. La quota rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale è stata il 76,4% In Italia nel 2019 la spesa farmaceutica totale è stata di 30,8 miliardi di euro, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. L’incremento è dovuto ai farmaci acquistati dalle strutture… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

