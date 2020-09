Aic, Tardelli rinuncia alla candidatura: sarà il responsabile del nuovo centro tecnico della Federcalcio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo quanto appreso dall’ANSA, Marco Tardelli ha rinunciato alla candidatura alla presidenza dell’Aic per il post Tommasi. L’ex calciatore ha infatti scelto le nazionali giovanili in quanto diverrà il responsabile del nuovo centro tecnico della Federcalcio, che si stabilirà nell’impianto del Salario Sport Village a Roma. Leggi su sportface

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Marco Tardelli sarà il responsabile del nuovo centro tecnico della federcalcio che sorgerà a Roma sui terreni del Salario Sport Village e rinuncia dunque alla candidatura alla ...

Calcio, Umberto Calcagno: “Prematuro parlare di play-off in Serie A”

Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, ha parlato a 90° Minuto, su Rai 2, e le sue dichiarazioni sono state rilanciate dall’ANSA. Tanti i temi trattati, dalla possibilità di vedere la Serie ...

