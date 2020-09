Ah, la poltrona! Casini e Martelli “longevi” campioni del fronte del No al taglio dei parlamentari (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’eterogeneo fronte per il No si arricchisce di nuovi innesti. Anche se definirli nuovi fa sorridere: si tratta di Pier Ferdinando Casini, che con 37 anni consecutivi da deputato o senatore è attualmente il politico più longevo del Parlamento, e dell’ex ministro socialista Claudio Martelli (nella foto), attualmente direttore del giornale Avanti! ma con un ben noto e robusto background politico. Entrambi attivissimi nella propaganda al No, spesso ospiti in talk tv (Martelli presentato in veste di giornalista) sono strenui difensori della poltrona. “Vedo molti convertiti dell’ultima ora, ma io ho votato sempre No in Parlamento e non cambio idea”. In questo caso no, ma politicamente non si può dire lo stesso visto che è stato eletto negli anni sia grazie alla ... Leggi su lanotiziagiornale

