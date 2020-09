Agricoltura, Maglione: “Domani il sottosegretario L’Abbate nel Sannio” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Domani il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura Giuseppe L’Abbate, insieme alla deputazione sannita del M5S e ai candidati alle elezioni regionali Antonella Coletta e Carmine Molinaro, visiterà alcune realtà produttive della provincia che costituiscono un esempio di esperienze consolidate e di innovazione in alcuni settori dell’agroalimentare. La prima tappa del tour beneventano sarà in contrada Padula ad Airola, al ‘Vivai Cecere’, un’azienda che produce prodotti biologici certificati, garantiti dalla coltivazione alla vendita. L’inizio della visita è previsto alle ore 9:30. Alle 12:30 L’Abbate si recherà presso la cooperativa agricola “Terre di Molinara”, (via ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : Agricoltura, Maglione: “Domani il sottosegretario L’Abbate nel Sannio”.... -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Maglione Campania 2020. Bochicchio (M5S) si confronta con Pasquale Maglione sull'agricoltura tra tradizione e innovazione Orticalab Psr, Centro-Nord: più o meno stabili gli avanzamenti di spesa

Rete rurale nazionale ha pubblicato i nuovi importi spesi aggiornati al 31 luglio 2020 dalle Regioni italiane nella spesa pubblica per i piani di sviluppo rurale. Focalizzando l'analisi sul Centro-Nor ...

Voghera, Salvini infiamma la piazza sbandierando la maglia di calcio

Filiberto Mayda / voghera Quando mancano dieci minuti alle due del pomeriggio, qualcuno nella Lega inizia a preoccuparsi. Piazza Duomo è semivuota, intorno al palco che ospiterà il “Capitano” Matteo S ...

Rete rurale nazionale ha pubblicato i nuovi importi spesi aggiornati al 31 luglio 2020 dalle Regioni italiane nella spesa pubblica per i piani di sviluppo rurale. Focalizzando l'analisi sul Centro-Nor ...Filiberto Mayda / voghera Quando mancano dieci minuti alle due del pomeriggio, qualcuno nella Lega inizia a preoccuparsi. Piazza Duomo è semivuota, intorno al palco che ospiterà il “Capitano” Matteo S ...