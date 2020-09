After 2 – Un cuore in mille pezzi, trailer e trama del film (Di mercoledì 2 settembre 2020) After 2 – Un cuore in mille pezzi, da oggi nei cinema. Scopriamo di più sul teen drama nato dalla saga letteraria di Anna Tood. After 2 – Un cuore in mille pezzi, il sequel di After arriva oggi 2 settembre nei cinema. La saga letteraria di Anna Tood è un teen drama dal carattere romantico e tormentato. Protagonisti della storia Tessa Yound e Hardin Scott con la loro relazione d’amore. La pellicola affronta diverse tematiche legate al mondo dei giovani tra cui il tormentato rapporto con i genitori, gli abusi, il sesso e il percorso per trovare se stessi, tutto pervaso dalla grande difficoltà di avere una relazione in un momento della vita in cui si deve ancora strutturare il ... Leggi su bloglive

LeggereAColori : After 2 Un cuore in mille pezzi di Anna Todd - After 2 Un cuore in mille pezzi di Anna Todd In libreria In occasion… - LeggereAColori : After 2 Un cuore in mille pezzi di Anna Todd - deepestharry : RT @team_world: Ed ecco la famiglia Vance?? “Max è dolcissimo ed è il perfetto Smith, vi ruberà il cuore” scrive Anna Todd. A giudicare dal… - DBenedectus : Trama e anticipazioni su “After 2 – Un cuore in mille pezzi”, sequel della saga tratta dai romanzi di Anna Todd - gcrepal : #Morillo se ne è andato un pezzo di cuore, la mia più bella mattinata ad un After allo space Eric ai piatti nene cherry alla voce -