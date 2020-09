Afragola, Covid: 12 contagi. Ordinanza del sindaco: Obbligo di mascherina 24 ore su 24 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il sindaco di Afragola Claudio Grillo ha firmato un’Ordinanza che rende obbligatorio indossare la mascherina 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale. Previste multe fino a 1.000 euro per chi non rispetta le regole. Ad oggi, rende noto il Comune, i positivi ad Afragola sono 12. L’Ordinanza obbliga tutti i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, nelle piazze, nei parchi e nei locali pubblici. Un invito viene rivolto anche ad evitare “lo smaltimento indiscriminato di mascherine per le strade cittadine, causa di inquinamento ambientale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

