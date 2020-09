Addio Philippe Daverio, è morto lo storico che divulgava l’arte in tv (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si è spento nella notte all’istituto dei Tumori di Milano lo storico dell’arte Philippe Daverio. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte” ha detto Shammah all’ANSA. Tra i suoi ultimi impegni televisivi la rubrica MUAGG – Il museo aggratis per Striscia la notizia su Canale 5. Philippe Daverio, le dichiarazioni choc sulla Sicilia e le scuse Il cordoglio per la morte di Philippe Daverio “Amico mio… il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina” ha scritto Shammah su ... Leggi su tvzap.kataweb

