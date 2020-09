Addio al dj Erick Morillo | “Napoli ti ha sempre amato e ti amerà per sempre”

Addio al dj Erick Morillo: “Napoli ti ha sempre amato e ti amerà per sempre” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa, prematura, del noto dj Erick Morillo. Anche Napoli, città dove Morillo si è esibito più di una volta, ha voluto omaggiare il dj statunitense con cittadinanza colombiana scomparso a soli 49 anni. “Oggi se ne va un pezzo della storia – scrivono sui social i noti Angels of Love – dell’house music, un pezzo della nostra storia…È triste dire Addio ad un amico, ma tu resterai per sempre nei nostri cuori! Ciao Erick, Napoli ti ha sempre amato e ti amerà per sempre! NA-PO-LI!!!“. Mentre, sulla morte di Morillo, sono ancora in corso le indagini della ... Leggi su anteprima24

