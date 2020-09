Addio al critico d'arte Daverio, con le sue frasi aveva fatto infuriare la Gallura (Di mercoledì 2 settembre 2020) , Visited 152 times, 152 visits today, Notizie Simili: La Gallura, i suoi comuni e le sue bellezze Dal calcio di Serie C alle finali nazionali di… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la ... Leggi su galluraoggi

GiovanniToti : Addio a #PhilippeDaverio, stimato critico d’arte, gallerista e saggista. Uno dei pochi ad aver portato davvero la c… - fanpage : È morto Philippe Daverio #PhillpeDaverio - SissiSasy : RT @Antonio79B: 'Io non sono dottore perché non mi sono laureato, ero iscritto alla Bocconi nel 1968-1969, in quegli anni si andava all'uni… - lilazzurri : RT @Antonio79B: 'Io non sono dottore perché non mi sono laureato, ero iscritto alla Bocconi nel 1968-1969, in quegli anni si andava all'uni… - Giorgheil : RT @Antonio79B: 'Io non sono dottore perché non mi sono laureato, ero iscritto alla Bocconi nel 1968-1969, in quegli anni si andava all'uni… -