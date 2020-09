Addio a Philippe Daverio, la ricerca complicata della bellezza: «Sappiamo cos’è brutto, senza non avremmo avuto l’arte italiana» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante un evento del 2015 a Udine, il critico d’arte Philippe Daverio, scomparso oggi all’Istituto dei tumori di Milano, raccontava come fosse più semplice trovare comune accordo su ciò che si definisce “brutto” e non su ciò che si definisce “bello”. «Noi Sappiamo cos’è brutto, senza non avremmo avuto l’arte italiana che si fonda sull’esaltazione umana del brutto, ma è un brutto positivo. E molti artisti di oggi sono straordinari perché sono capaci di rappresentar il brutto. Il brutto è la pulsione». Fonte video: Agenzia Vista Leggi anche: Barbara ... Leggi su open.online

