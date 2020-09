Ad Afragola tornano le mascherine obbligatorie 24 ore su 24 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dodici casi che hanno fatto scattare l’allarme. L’aumento delle nuove infezioni in città, ha convinto il sindaco di Afragola, Claudio Grillo, a firmare un’ordinanza che obbliga i cittadini a indossare 24 ore su 24 la mascherina. Non solo nei luoghi pubblici al chiuso, ma anche all’aperto nei posti (come le piazze e i parchi) in cui possano crearsi assembramenti. Lo stesso primo cittadino invita la sua popolazione ad avere tutela dell’ambiente, gettando i dispositivi di protezione individuale, una volta utilizzati, negli apposti cassonetti. LEGGI ANCHE > Perché a scuola si dovranno indossare solo mascherine chirurgiche «L’ordinanza obbliga tutti i cittadini a usare la mascherina tutto il giorno, anche all’aperto, ovunque possano crearsi situazioni di assembramento, come le piazze, i ... Leggi su giornalettismo

