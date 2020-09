A Saatchi&Saatchi la comunicazione integrata di LeasePlan Italia, leader nel noleggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) LeasePlan Italia, azienda che fa parte di un gruppo con oltre 50 anni di esperienza nel settore del noleggio a lungo termine, affida a Saatchi&Saatchi l’incarico per le attività di comunicazione integrata dopo una consultazione avviata agli inizi di marzo e svolta integralmente da remoto. La collaborazione, attiva da settembre, avrà durata di un anno. Saatchi&Saatchi è già al lavoro per lo sviluppo di un piano di comunicazione a 360° che coinvolgerà diversi mezzi: TV, digital, social e stampa. Camilla Pollice, CEO Saatchi & Saatchi, dichiara: “Siamo davvero orgogliosi di iniziare questa nuova collaborazione con LeasePlan; vogliamo ringraziare il cliente per averci scelto e per aver creduto nel nostro ... Leggi su tpi

