833 giorni senza Palazzo di Giustizia a Bari con il rischio contagio nelle sedi provvisorie (Di mercoledì 2 settembre 2020) C’è un capoluogo di regione, Bari, che da due anni è senza un tribunale penale, trasformato in una sorta di “tribunale diffuso” (sette sedi dislocate tra città e paesi dell’hinterland), dopo che il Palazzo che fino al 2018 ospitava gli uffici giudiziari è stato posto sotto sequestro per disposizione della stessa Procura della Repubblica che vi alloggiava. A Bari, senza Palazzo di Giustizia, avvocati in allarme: “nelle sedi provvisorie rischio contagio” Sembra una situazione pirandellesca che, però, non diverte gli avvocati penalisti baresi (il tribunale civile è invece nello stabile di piazza ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (833 giorni senza Palazzo di Giustizia a Bari con il rischio contagio nelle sedi provvisorie) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : 833 giorni Coronavirus in Puglia, 130 il numero dei ricoverati: -83,3% dal picco del 4 aprile barinedita 833 giorni senza Palazzo di Giustizia a Bari con il rischio contagio nelle sedi provvisorie

C’è un capoluogo di regione, Bari, che da due anni è senza un tribunale penale, trasformato in una sorta di “tribunale diffuso” (sette sedi dislocate tra città e paesi dell’hinterland), dopo che il pa ...

Coronavirus, 43 morti in un giorno in Romania e oltre 700 contagi

Oggi, lunedì 31 agosto 2020, in Romania sono stati registrati 755 nuovi positivi al coronavirus. Un dato che porta il totale dei casi confermati a 87.540. Sono invece 37.869 i pazienti che sono stati ...

C’è un capoluogo di regione, Bari, che da due anni è senza un tribunale penale, trasformato in una sorta di “tribunale diffuso” (sette sedi dislocate tra città e paesi dell’hinterland), dopo che il pa ...Oggi, lunedì 31 agosto 2020, in Romania sono stati registrati 755 nuovi positivi al coronavirus. Un dato che porta il totale dei casi confermati a 87.540. Sono invece 37.869 i pazienti che sono stati ...