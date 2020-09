81 premi Nobel sostengono Biden come Presidente (Di mercoledì 2 settembre 2020) 81 premi Nobel, vincitori per il premio in Chimica, Medicina e Fisica, hanno sottolineato l’importanza che i leader eletti prendano le decisioni basate sulla scienza. Evidenziano questa importanza soprattutto in un periodo di pandemia. Per questo, hanno dato a Joe Biden un endorsement alla presidenza. Hanno dichiarato: “Sosteniamo l’agenda pro-scienza di Joe Biden”. 81 premi … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : premi Nobel Dai medici antivirus ai premi Nobel: Esof attende 700 luminari mondiali a Trieste Il Piccolo «Helgoland» di Carlo Rovelli: la magia dei quanti

Esce giovedì 3 settembre il nuovo saggio: il fisico esplora le implicazioni della teoria che insegna a pensare il mondo in termini di relazioni. Qui sotto la prefazione ...

Aule e banchi o una idea di scuola?

Nasceva 150 anni fa Maria Montessori. Ha cambiato la pedagogia nel mondo, ma non in Italia. Eppure ha fatto sbocciare premi Nobel, gli ideatori di Google, Amazon e Wikipedia, Clooney e Beyoncé. Via le ...

