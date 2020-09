2 settembre 1973, Felice Gimondi vince il campionato mondiale di ciclismo a Barcellona (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 2 settembre 1973 Felice Gimondi vinceva il campionato mondiale di ciclismo. Il corridore azzurro sprintò sul traguardo di Barcellona. Felice Gimondi si è spento lo scorso anno in Sicilia all’età di 76 anni. L’ex ciclista è stato uno dei più grandi italiani della bicicletta, vincendo praticamente tutto. Campione del mondo a Barcellona Il 2 settembre 1973 fa il corridore italiano raggiungeva il culmine della sua carriera, conquistando il campionato mondiale. Sul circuito del Montjuic, a Barcellona, Felice ... Leggi su newsmondo

sulsitodisimone : 2 Settembre 1973 - Barcellona Felice Gimondi diventa Campione del mondo di ciclismo su strada, battendo Freddy Maer… - gentecheaccende : Accadde Oggi - 2 Settembre - - 5265fb : 2 settembre 1973 A Barcellona Felice Gimondi diventa Campione del mondo di ciclismo su strada, battendo allo sprint… - venetocvogliamo : RT @MassimoFollesa: Il mio primo campo scout da piede tenero 1973, Pale di San Martino. Nessuno lo sa ma sono ancora quel ragazzino lì in b… - MassimoFollesa : Il mio primo campo scout da piede tenero 1973, Pale di San Martino. Nessuno lo sa ma sono ancora quel ragazzino lì… -

