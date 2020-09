ZTE lancia Axon 20 5G, il primo smartphone con fotocamera selfie nascosta (Di martedì 1 settembre 2020) Abbiamo seguito la presentazione del telefonino con uno schermo davvero full-touch Grazie ad una tecnologia composta da cinque elementi, la compagnia riesce a nascondere il sensore attivandolo solo all’occorrenza Leggi su it.mashable

Un nuovo smartphone gaming da parte di RedMagic, dopo il buon RedMagic 5G. Sul nuovo modello abbiamo diverse migliorie, come un nuovo sistema di raffreddamento con parti in argento e un accessorio per ...Tra materiali speciali, chip a doppio controllo, circuiti driver unici, la speciale matrice di pixel e l’algoritmo di autodiagnosi interno, Zte ha dovuto superare numerose sfide tecniche durante le fa ...