Zingaretti: 'su referendum Pd e governo sotto attacco, chi vuole votare lo dica' (Di martedì 1 settembre 2020) A tre settimane dal voto regionale e dal referedum, in corso le grandi manovre dei partiti. In una lettera al quotidiano 'la Repubblica' il segretario del Pd lancia un messaggio molto forte alla base ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Comunque Zingaretti che chiama Repubblica per richiamarli all'ordine e in pratica dirgli di smettere di parlare del… - fattoquotidiano : Referendum, Zingaretti: “Il No diventa clava per colpire la maggioranza e il governo. Basta ipocrisia, chi vuole le… - bendellavedova : Senza ipocrisie, voglio dire al Segretario del PD #zingaretti che una ‘riduzione del numero dei parlamentari...dent… - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: Comunque Zingaretti che chiama Repubblica per richiamarli all'ordine e in pratica dirgli di smettere di parlare del NO… - Laila76913893 : RT @CalaminiciM: Egregio Zingaretti nessuno vuole indebolire il PD : ci sta pensando lei a farlo e ci sta riuscendo bene. La sua subalterni… -