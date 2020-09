Zidane: “Ho lavorato con Cristiano Ronaldo, ma racconterò di aver allenato Kroos” (Di martedì 1 settembre 2020) ”Non è uno dei quattro capitani, ma per molte cose, in fondo, lo è. Sul campo mostra un’autorità innata. Toni non parla, è un ragazzo molto tranquillo e riservato, ma quando lo fa è perché gioca. Quando sono arrivato, ero davvero felice di essere l’allenatore di Kroos. È vero, quando andrò in pensione lo potrò dire. Ho allenato Cristiano Ronaldo, Bale, Modric, Ramos…ma dirò soprattutto che ho allenato Toni Kroos. Parlare di lui è parlare di una persona straordinaria”. Queste sono le considerazioni di Zinedine Zidane, attuale tecnico del Real Madrid, il quale ha ben pensato di esaltare il centrocampista Toni Kroos, faro del club iberico. L’atleta tedesco è stato ... Leggi su sportface

