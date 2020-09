Xiaomi rivoluziona gli smartphone: fotocamere sotto il display (Di martedì 1 settembre 2020) Xiaomi lancia la rivoluzione: le fotocamere anteriori saranno sotto il display. Il progetto è in fase di ottimizzazione e verrà presentato nel 2021 martphone con fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo. È questo il nuovo e ambizioso progetto di Xiaomi, che accelera la sua corsa per presentare nel 2021 i telefoni con under-display camera di terza… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

