Wirecard, Bundestag avvia inchiesta su scandalo finanziario (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – avviata dal Parlamento tedesco un’inchiesta sullo scandalo Wirecard, la fintech che lo scorso maggio ha ammesso di aver falsificato i conti coprendo un buco di bilancio da 1,9 miliardi delle sue controllate in Asia avviando, nelle scorse settimane, le procedure di insolvenza. Una decisione, quella del Bundestag, che arriva in seguito alle polemiche alimentate dall’opposizione che chiedeva a gran voce una commissione parlamentare sul caso Wirecard. I numeri necessari per la sua istituzione sono stati raggiunti grazie all’adesione dei verdi all’iniziativa lanciata dai partiti avversari della Grosse Koalition, l’ultradestra di Afd, i liberali di Fdp e la sinistra della Linke. Il dito continua a essere puntato contro il ... Leggi su quifinanza

euronewsit : Tutte le forze d'opposizione nel Bundestag favorevoli ad approfondire le modalità della 'gigantesca frode' e ad ind… - FFelice1983 : #Germania: parte il conto alla rovescia per la #commissionedinchiesta del Bundestag su #Wirecard a un anno alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Wirecard Bundestag Wirecard, Bundestag avvia inchiesta su scandalo finanziario Teleborsa Wirecard, Bundestag avvia inchiesta su scandalo finanziario

(Teleborsa) - Avviata dal Parlamento tedesco un'inchiesta sullo scandalo Wirecard, la fintech che lo scorso maggio ha ammesso di aver falsificato i conti coprendo un buco di bilancio da 1,9 miliardi d ...

Wirecard: Parlamento tedesco avvia inchiesta su collasso societa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 set - Il Parlamento tedesco ha deciso di avviare un'inchiesta approfondita sul collasso di Wirecard, la fintech che a maggio ha ammesso di aver falsificato i ...

(Teleborsa) - Avviata dal Parlamento tedesco un'inchiesta sullo scandalo Wirecard, la fintech che lo scorso maggio ha ammesso di aver falsificato i conti coprendo un buco di bilancio da 1,9 miliardi d ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 1 set - Il Parlamento tedesco ha deciso di avviare un'inchiesta approfondita sul collasso di Wirecard, la fintech che a maggio ha ammesso di aver falsificato i ...