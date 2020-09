Windstorm 3, ritorno alle origini: trama e cast del terzo capitolo della saga (Di martedì 1 settembre 2020) Si spostano in Spagna le avventure di Mika e del suo bellissimo stallone con Windstorm 3 ritorno alle origini. La pellicola tedesca del 2017 rappresenta il terzo capitolo della saga di grande successo in patria e ora proposta su Canale 5: il film è programmato per il primo settembre alle 21.35. Windstorm 3, ritorno alle origini: trama Mika sempre più irrequieta per il suo futuro decide di partire con il suo cavallo Windstorm alla volta dell’Andalusia in Spagna alla ricerca delle origini dello splendido animale. La ragazza verrà a conoscenza nell’hacienda di Pedro e diventa amica di ... Leggi su tvzap.kataweb

cineblogit : Stasera in tv: 'Windstorm 3 - Ritorno alla origini' su Canale 5 - toysblogit : Stasera in tv: 'Windstorm 3 - Ritorno alla origini' su Canale 5 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Windstorm 3 - Ritorno alla origini' su Canale 5 - zazoomblog : Windstorm 3 – Ritorno alle Origini trama e trailer del film in onda il 1° settembre su Canale 5 - #Windstorm… - karmsensei : stasera ho guardato windstorm ritorno alle origini e ho pianto voi come state? ?? -