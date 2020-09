Willy, Il Principe di Bel-Air: in arrivo su HBO Max la reunion del cast per il 30esimo anniversario (Di martedì 1 settembre 2020) Willy - Il Principe di Bel Air Non ci sarà soltanto il reboot in chiave drammatica ad allietare i fan di Willy, Il Principe di Bel-Air. In occasione del 30esimo anniversario della celebre serie tv, andata in onda su NBC dal 1990 al 1996 per sei stagioni, la piattaforma HBO Max sta infatti preparando una reunion per festeggiare l’importante traguardo. Al progetto, insieme al protagonista Will Smith, si uniranno diversi attori del cast principale. Il sito americano Variety riporta che parteciperanno all’evento unscripted Tatyana Ali e Karyn Parsons, rispettivamente Ashley e Hilary (le due cugine di Will), Joseph Marcell, ossia il maggiordomo Geoffrey, Daphne Maxwell Reid, la zia Vivian, e Alfonso Ribeiro, il cugino Carlton. Nello ... Leggi su davidemaggio

