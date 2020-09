Willy, il principe di Bel Air: annunciata la reunion su HBO Max (Di martedì 1 settembre 2020) Fantastica notizia per tutti gli appassionati della serie tv Willy, il principe di Bel Air: è in arrivo la reunion su HBO Max Gli anni ’90 sono stati iconici sotto tanti aspetti, anche grazie ai film e alle serie tv. Se si deve pensare ad un prodotto che ha segnato quella decade, il pensiero va … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

boomakemestrong : RT @lostinreality01: ??#3 WILLY IL PRINCIPE DI BEL AIR (134 VOTI)?? podio meritatissimo - Dondolino72 : RT @SpikeItalia: Se questa è la reunion che fanno a Bel-Air, per me poi tanto male non è #WillSmith #TheFreshPrince - MovieMag_ : #news #HBOMax annuncia un episodio speciale di #TheFreshPrinceOfBelAir ?? - SpikeItalia : Se questa è la reunion che fanno a Bel-Air, per me poi tanto male non è #WillSmith #TheFreshPrince - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Ma è uno sballo! #WillSmith #TheFreshPrince -