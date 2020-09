Wanda Nara si mostra di spalle: il bikini non si vede e il lato B è da urlo (Di martedì 1 settembre 2020) Un lato B senza precedenti quello che mette in mostra Wanda Nara. L'argentina si gode le vacanze dopo la delusione del marito Mauro Icardi in finale di Champions. Si tratta, infatti, di uno scatto che ritrae al centro della scena proprio Wanda, che si mostra di spalle, seduta su una poltroncina e con lo sguardo rivolto verso il panorama mozzafiato che la circonda.caption id="attachment 1015605" align="alignnone" width="1604" Wanda Nara Instagram/caption Wanda Nara si mostra di spalle: il bikini non si vede e il lato B è da urlo ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Wanda Nara si mostra di spalle: il bikini non si vede e il lato B è da urlo - - zazoomblog : Wanda Nara il lato B è in bella mostra – Foto - #Wanda #bella #mostra - ciccio_co : il GF vip poteva risultare più interessante se fosse stata riconfermata Wanda nara come opinionista #gfvip - Francym97 : This Tweet from @Francym97 has been withheld in: Italy. - matteodessilani : @poicipenso4 @martaph01 Ho incontrato anche Eva Cantarella attraversando la strada in zona piazzale Cadorna L’unic… -