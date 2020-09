Wanda Nara, il lato B è in bella mostra – Foto (Di martedì 1 settembre 2020) Wanda Nara si rilassa in vacanza in Spagna e mostra un fisico perfetto. Il micro bikini non copre ed il lato B fa impazzire i fan Wanda Nara sempre più hot, davvero esagerata. La bellissima show girl, ma anche e soprattutto moglie ed agente di Mauro Icardi continua nel suo essere estrema e provocante, in ogni circostanza. L’argentina è in vacanza in Spagna, ad Ibiza precisamente e si sta godendo un periodo di relax dopo aver lavorato anche per sistemare il consorte, acquistato a titolo definitivo dal PSG. Ed nell’isola spagnola mostra il suo fisico super, in formissima nonostante le cinque gravidanze. Un corpo da urlo coperto da un bikini che più minimal non si può proprio. Un coordinato in nero con reggiseno e tanga che mette in ... Leggi su bloglive

